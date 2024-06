Trump condannato | non sottovalutiamo il fascino del politico anti-establishment alle urne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Si è concluso il processo contro Donaldper appropriazione indebita di fondi elettorali, soldi usati dal suo ex fixer, l’avvocato Micheal Cohen, per comprare il silenzio della porno star Stormy Daniels. Un evento da Guinness dei primati, dal momento cheè il primo presidente degli Stati Uniti eletto ad essereper un reato. Un evento eccezionale anche per la storia elettorale del paese. Nessuno, infatti, sa come reagirà l’elettorato, puniràoppure lo seguirà nella crociata contro l’? Una cosa sola è certa: la costituzione non vieta che unvenga eletto presidente. In un solo caso l’accesso alla Casa Bianca è vietato, quando il reato commesso è contro la costituzione, ma quel processo controper i fatti del 6 gennaio non è ancora iniziato.