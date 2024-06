’Splash’ vincente ad Arnovecchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) L’Oasi diè stata la musa ispiratrice del primo premio al concorso fotografico nazionale "Obiettivo acqua". A vincere la categoria colore della quinta edizione del concorso promosso da ANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde, è stata infatti la toscana Pamela Doretti con uno scatto nell’area protetta alle porte della città, selezionato tra oltre 800 opere in concorso e dedicate a immortalare diverse sfaccettature della risorsa idrica. La fotografa residente a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, ha realizzato l’immagine intitolata "Splash", fotografando un martin pescatore, una tra le specie di uccelli acquatici più presente all’Oasi di, nel momento immediatamente successivo alla cattura di un piccolo pesce in un laghetto: l’uccellino riprende il volo con la preda nel becco subito dopo aver toccato lo specchio d’acqua.