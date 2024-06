Sicurezza anti incendio Nasce la rete Firewise Si occuperà di prevenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Si terrà martedì sera alle 21 in sala consiliare la presentazione del progetto "", studiato per mettere in campo strategie dincendio. "La comunità ’’ sarà realizzata a Montigiano, il paese più colpito dal rogo del 2022 – spiega l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio –; si tratta di un progetto che coinvolge la Toscana e le Unioni dei Comuni della Versilia e della Mediavalle, con la diretta partecipazione di enti pubblici e dei privati". Nello specifico, ognuno è chiamato a fare la propria parte per proteggere il territorio: "Fino a 30 metri attorno alle abitazioni, sarà compito dei privati prendersi cura del territorio, mentre fino ai 70 metri dalle abitazioni e attorno alla viabilità il pubblico realizzerà interventi, per un importo totale di 35.