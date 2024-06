Salvini | Oggi non è Festa sovranità Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 16.48 "è ladella Repubblica, è ladegli italiani,non dellaeuropea. Abbiamo un presidente della Repubblica perché c'è la Repubblica.Non mi arrenderò mai a un super Stato europeo dove comandano quelli che hanno i soldi".Così il leader della Legacommenta a in Mezz'Ora le parole del leghista Borghi ("Se Mattarella pensa chesia di Ue, si dimetta"). "Leader Ue che incitano alla guerra sono pericolosi. Stiamo attenti a inviare altre armi a Kiev"."Razzismo in Vannacci? Italiani non vogliono il califfato".