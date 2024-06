Roland Garros 2024 Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)ed, accreditati della testa di serie numero 11,didel torneo di doppio maschile deldi tennis dopo aver battuto la coppia brasiliana composta da Rafael Matos e Marcelo Melo con un duplice 7-5 in un’ora e 44 minuti di gioco. Al prossimo turno gli azzurri affronteranno il duo australiano formato da Max Purcell e Jordan Thompson. Nel primo set partono meglio i sudamericani, che nel quarto gioco, dopo 14 punti, alla quarta palla break si portano sul 3-1. I brasiliani devono subito fronteggiare una chance per l’immediato controbreak, ma si salvano ai vantaggi e vanno sul 4-1. Da quel momento, però, la coppia azzurra sale in cattedra, piazza un parziale di 16 punti a 4 e ribalta la situazione andando a servire per il set sul 5-4.