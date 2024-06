N Coreapalloncini con spazzatura a Sud

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 7.00 La Corea del Nord ha inviato verso Sud circa 600 palloncini pieni di,contenenti batterie,letame,mozziconi di sigaretta,plastica,in un nuovo blitz dopo quello di alcuni giorni fa. Lo denunciano le forze armate di Seul. "La Nordcorea ha ripreso a lanciare palloncini di scarto verso il Sud",hanno affermato in una nota i capi di stato maggiore congiunti."Sono stati identificati circa 600 palloncini,con circa 2050 palloncini all'ora che si muovono in aria".Poi l'annuncio di contromisure se le provocazioni non smetteranno.