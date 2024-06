LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | parte il warm-up!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.36 Occhio soprattutto a Pedro Acosta: il giovane spagnolo è fresco di promozione in KTM e ha centrato il podio nella Sprint Racendo dalla settima casella. 9.32 Una gara in cui può riuscire a fare bene anche Enea Bastianini che ha fatto una buona qualifica, ma nella Sprint Race si è steso. 9.28 Oggi però Bagnaia è penalizzato di tre posizioni in griglia per l’impeding su Alex Marquez nelle pre-qualifiche di venerdì: Martin e Marc Marquez possono provare ad approfittare della situazione. 9.24 Si arriva a questa giornata con Bagnaia che è tornato dopo 10 mesi a vincere una Sprint Race e ha accorciato il gap su Martin nel Mondiale: -27. 9.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel-up del Gran Premio d’di