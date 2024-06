L’impero romano il manifesto di Ventotene la Cee | come e perché nacque l’Europa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Quale Europa? L’atmosfera in cui si sta svolgendo la lunga campagna elettorale dovrebbe far riflettere, anche storicamente. La nascita dell’Unione Europea è stata un lungo processo cominciato nel secondo Dopoguerra e finalizzato alla costruzione di un organo che garantisse la pace e la sicurezza del continente. Dal trattato di Roma del 1957 (che istituì la Cee) sono state molte le trasformazioni, tra le quali il Trattato di Maastricht del 1992 che ha fissato le regole politiche e i parametri economici e sociali necessari per l’ingresso di nuovi Stati aderenti. Ad ogni modo sembra che i cambiamenti che attraversano questa storia abbianofilo conduttore una matrice fortemente economica. “Certamente la componente economica è stata fondamentale – spiega Alessandro Guerra, professore associato di Storia moderna al Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza – Ma la speranza di trovare una composizione pacifica intorno al carbone e all’acciaio muoveva anche dall’esigenza funzionale di chiudere per sempre lo scontro fra Francia e Germania iniziato alla metà dell’Ottocento; allo stesso modo in cui l’istanza comunitaria veicolava la necessità di abdicare all’interesse nazionalista che aveva provocato lutti e rovine.