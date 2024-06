Lenz | addio di Sabotic e Sala Si accasano alla Cittadella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Altre due pedine di spessore lasciano Lentigione: si tratta di Minele Federico, che finiscono entrambiVisdi Modena, raggiungendo così il bomber Alberto Formato.è un difensore centrale di 30 anni, ex Reggiana e Carpi, quest’anno 23 presenze,è un attaccante di 25 anni, cresciuto nelle giovanili del Bologna, quest’anno 7 gol e 3 assist in 25 gare. Per laun tris di acquisti di alto livello, con il Lentigione (come anticipato nei giorni scorsi sarà allenato da Stefano Cassani, 34 anni, ex Victor San Marino) che si dovrà impegnare parecchio per sostituirli al meglio. Altro colpo della Vianese in Eccela: preso il fantasista classe 1998 Andrea Falanelli, che ha ottenuto la promozione in D colVis Modena.