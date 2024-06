Juventus Szczesny non teme Di Gregorio | la decisione a sorpresa per il futuro|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 2 giugno 2024) 2024-06-02 12:00:00 Arrivano conferme: Laha chiuso l’arrivo di Didal Monza per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Giuntoli ha deciso di anticipare questa operazione, nonostante la presenza in rosa die Perin, per non correre il rischio di perdere la prima scelta ( anche più dell’atalantino Carnesecchi) per il ruolo di portiere del futuro. La trattativa verrà finalizzata in ogni dettaglio nella prossima settimana. LA JUVE VENDE – Giuntoli va sempre dritto come un treno quando prende unastrategica. Il club bianconero vorrebbe trovare una soluzione per cedererisparmiando così l’alto ingaggio. Qualche sondaggio per il portiere polacco è arrivato dall’Arabia con lache spera di poter valutare presto anche una vera e propria offerta.