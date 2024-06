Cus Tennis annata record | Fiore all’occhiello in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Riconoscimento da parte del Comune di Ferrara al Cus Ferraratargato Salvi, per la splendida stagione sportiva ancora in corso e per i tantissimi successi ottenuti. A fare da padrone di casa in questo evento, l’assessore allo sport Andrea Maggi, presente insieme al presidente del Cus Giorgio Tosi, alla segretaria generale Cinzia Garbellini e al main sponsor Marco Salvi. Cinquanta atleti, oltre allo staff tecnico hanno ricevuto gli applausi dei presenti ed il saluto delladi Ferrara. Il responsabile di sezione Ferdinando De Luca ha tracciato un bilancio di questa stagione più che positiva, che segue idealmente quello splendido della scorsa con il raggiungimento del titolo regionale e nazionale di macroarea U14 e il successivo sesto posto assoluto nazionale come risultati più importanti.