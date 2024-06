Conte-Napoli Countdown all’Annuncio | Svelati Data Location e Staff

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 2 giugno 2024) Antonioè di fatto il nuovo allenatore del, il Mattino rivela interessanti dettagli sull’ufficialità, luogo presentazione, lae lo. L’arrivo di Antonioalnon è più un’ipotesi, ma una realtà ormai prossima. Mentre i tifosi azzurri fremono nell’attesa, emergono dettagli sempre più concreti su quando e come avverrà l’annuncio ufficiale, oltre alla composizione delloche affiancherà il tecnico salentino.: Firma a Giorni, Presentazione in Grande Stile Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l’ufficialità dell’ingaggio diarriverà tra martedì e mercoledì prossimi, non appena il patron Aurelio De Laurentiis farà rientro dalla sua vacanza alle Baleari. Una volta definita la firma sul contratto, stimato intorno ai 7 milioni di euro a stagione più bonus legati ai risultati, ilha già pianificato una presentazione in grande stile per accogliere il nuovo allenatore.