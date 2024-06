Ciclismo Europei BMX Race a Verona | argento per gli Azzurri nel Trial a squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) L’Italia del BMX torna sul podio ai Campionatididopo due anni di distanza dall’ultima volta. La squadra azzurra ottiene un meravigliosonel Team Time: “Ci tenevamo a fare bene in questo ultimo appuntamento internazionale, soprattutto perché tra le mura amiche. L’di oggi ci conforta sul lavoro svolto e ci permette di guardare avanti con fiducia”, commenta Tommaso Lupi, CT della Nazionale Italiana BMX. Ieri, invece, in occasione delle prove individuali, il bottino azzurro è stato di un quinto posto tra gli élite con Pietro Bertagnoli e un ottavo con Albert Groppo, tra gli Under 23. La medaglia dinella prova di squadra la mettono al collo i tre élite Giacomo Fantoni, Pietro Bertagnoli e Martti Sciortino, che si sono inchinati alla Francia, autentica dominatrice, anche nelle prove individuali, di questi Continentali.