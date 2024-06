Catania in 3 mesi mettono a segno 7 colpi | in carcere 2 ladri ‘seriali’ di appartamento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 2 giugno 2024) La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo a carico di un 41 enne residente a San Pietro Clarenza e di un 45 enne catanese, pregiudicati, indagati per furti aggravati in, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di, nei loro confronti, la misura cautelare della custodia in. Sette ‘’ messi ain 3Le indagini, scaturite dalla denuncia per tentato furto all’interno di un’abitazione di Camporotondo Etneo, avvenuto nel dicembre 2023, in una fase in cui non è ancora avvenuto il contraddittorio tra le parti, hanno fatto luce sulle condotte degli indagati, i quali, da dicembre u.s. fino a febbraio 2024, avrebbero messo a7 “”, introducendosi all’interno sia di abitazioni private che di cantieri edili per rubare gioielli e materiale da lavoro.