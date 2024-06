Castelfranco in Miscano celebra la cucina con il primo memorial ‘Emma Scinto’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMercoledì 29 maggio, preso il ristorante “Punto Verde” diin, si è tenuto il“Emma Scinto”. Emma è stata una donna meravigliosa e, oltre che per la sua famiglia, ha riversato il proprio amore nella ristorazione e nell’accoglienza. Proprio nelladi questo ristorante, gestito con il fratello Lorenzo, la cognata Maria e alla mamma Incoronata, ha saputo portare innovazioni sempre legate ai piatti della tradizione, finche la SLA non l’ha strappata all’affetto dei suoi cari e di tutti quelli che l’anno conosciuta. Questoha voluto essere un omaggio ad una donna che ha dato tutta la sua vita alla. L’idea è nata in seno all’A.P.C.B, di cui Lorenzo è vicario. Sia lui che la sorella hanno da sempre partecipato alla vita associativa ed è sembrato naturale proporre una gara ditra lady chef che avesse come tema principale la pasta fresca fatta a mano ed il pomodoro, due delle passioni di Emma.