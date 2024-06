Ad Amantea La Guarimba residenza cinematografica internazionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 30 mag. (askanews) – KINO: in Calabria unacon 50 artisti da tutto il mondo per aumentare il capitale sociale Dal 10 al 21 giugno, 50 artisti , tra attori, registi, tecnici e professionisti del mondo del cinema provenienti da 26 paesi diversi di tutti i continenti , si riuniscono in Calabria per partecipare alla nona edizione del laboratorio cinematografico Kino, con l’obiettivo di reali zzare cortometraggi in collaborazione con la comunità di(CS) . Saranno rappresentati le seguenti nazioni : Algeria, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord, Italia, Messico, Nigeria, Paesi Bassi, Pakistan, Palestina, Romania, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Tai wan, Tanzania.