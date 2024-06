Vinicius | Ancelotti ha fatto tutto per me mi ha cambiato come giocatore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024)Jr vuole dimostrare di essere uno dei migliori giocatori del Real Madrid e del calcio mondiale. Conè esploso il suo talento, insieme a Bellingham e a Rodrygo ha condotto il Real a giocarsi la sua ennesima finale di Champions League che potrebbe portare la 15esima coppa nella bacheca del club blanco. Il brasiliano ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Uefa.: «In futuro potrò fare quello che Modri?, Kroos, Benzema hannoper me» La voglia di migliorare di: «L’ho sempre avuto, ma dopo essere arrivato qui con grandi giocatori, con le leggende del Real Madrid che non smettono mai di migliorare in ogni sessione di allenamento e vogliono sempre vincere, questo ha iniziato a contagiarmi. Oggi faccioil possibile per migliorare.