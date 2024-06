Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 17 | 30

Fonte : romadailynews di 1 giu 2024

VIABILITÀ 1° GIUGNO 2024 ORE 17. 20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA PONTINA E ARDEATINA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BEU DUE SENSI E CODE SULL APONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO VERSO LATINA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E I DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.

