Toninelli | Il meme della Lega con me e Schlein? Siamo al livello di Paperino informiamo Salvini che non votano i bambini di 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) “La campagna elettoraleè adorabile, però dobbiamo informaree lache idi 10-12non. Ilè da, con tutto il rispetto per. Magari, se ce la fanno, potrebbero innalzare ilcampagna elettorale”. Così, ai microfonitrasmissione L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, l’ex ministro dei Trasporti Danilocommenta l’ennesimoelettorale di Matteoe del suo partito, un fotomontaggio-parodia che raffigura l’ex parlamentare del M5s insieme alla segretaria del Pd Ellynella celebre immagine del film Titanic in cui Leonardo Di Caprio abbraccia Kate Wilson. “passati dalsul tappobottiglia – continua ridendo– per cui evidentemente solo il candidato leghista non sa che il tappobottiglia va ruotato sotto il mento, a quello sul ponte sullo Stretto che non tireranno mai su.