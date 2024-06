Redecocca in festa | art sound food Il tenore Stasi e Di Marco al piano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Andrà in scena domani, ricorrenza del due giugno, in uno degli angoli più suggestivi del centro città, piazzale, la manizionein-art,. L’evento che avrà inizio alle 17 è promosso dall’associazioneArt Gallery dalle locande Abbazia ee da MAR.TE-Tv, col patrocinio e la collaborazione di Modena Amore Mio. L’arte, la musica e il, saranno questi gli ingredienti messi in tavola per trascorrere qualche ora di spensieratezza. Il pubblico potrà visitare una piccola mostra di opere d’arte, mentre si esibirà ilDomingo(nella foto, dal sito domingo.it) accompagnato dal pianista Alessandro Dieseguirà un repertorio con le più belle arie d’opera e le più celebri canzoni del panorama musicale evergreen.