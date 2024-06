Poggianti e la sicurezza | Basilare recuperare la nostra competenza sulla Municipale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Andrea, candidato sindaco della lista Centro Destra per Empoli e della lista civica La mia Empoli, cosa la distingue dagli altri candidati? "Le linee distintive sono date dall’approccio su come ci poniamo verso la città: con coerenza,e il coraggio di cambiare. Personalmente, sono molto intraprendente e proattivo verso le persone. Io ascolto. Un ascolto che è assente da parte del Pd e un’intraprendenza che non vedo nei candidati Masi, Maestrelli e Campinoti" Se verrà eletto, quale sarà il suo primo provvedimento? "ladella poliziadall’Unione dei Comuni e reintrodurre il vincolo naturalistico e ambientale nella zona del Terrafino-Zignago, per bloccare ogni possibile ritorno del progetto del gassificatore".