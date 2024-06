Oss dalla strada al gravel Il ciclismo è come il rock Il bassista un super gregario Ora mi diverto sulla ghiaia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Quattro corde, la metafora di uno sportivo che aveva scelto la vita da. Daniel Oss, accompagnatore di lusso per campioni assolutiGreg Van Avermaet e il tre volte campione mondiale Peter Sagan ha iniziato a suonare il basso elettrico alle medie, "uno strumento che è lo specchio della mia personalità, da– dice –, se non c’è ti accorgi sempre che manca qualcosa". Il 37enne ciclista con la passione della musica, vincitore in azzurro di due titoli mondiali nella cronosquadre, al ritiro dal professionismo ha scelto un futuro a tuttonel. E in calendario (a Mantova dal 7 al 9 giugno) c’è anche la sua presenza al BAM, il grande raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta, dove parlerà di viaggi in bici, la sua grande passione nata dopo la carriera da professionista.