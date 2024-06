Meloni | Zelensky sarà al G7 in Puglia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 21.24 Il presidente dell'Ucrainaprenderà parte al G7 inin programma dal 13 al 15 giugno. Lo ha confermato la premierparlando con i giornalisti al ricevimento ai Giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica.ha detto che saranno "almeno una quindicina"(oltre i 7 grandi e il Papa) tra Paesi e istituzioni internazionali, in presenza al Summit che si terrà a Borgo Egnazia, una struttura di lusso a Savelletri, in provincia di Brindisi.