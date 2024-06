Jasmine rivela il suo approccio al Roland Garros | Penso partita dopo partita il ranking è una conseguenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Missione compiuta perPaolini. La toscana ha ottenuto per la seconda volta in carriera e in stagione la qualificazione agli ottavi di finale di uno Slam.quanto fatto negli Australian Open,si è ripetuta al. L’allieva di Renzo Furlan si è imposta con il punteggio di 6-1 3-6 6-0 contro la canadese Bianca Andreescu. Unacondizionata dalla pioggia: “C’erano condizioni difficili, c’era una pioggerellina e il campo era un po’ così così, però è andata bene. Era tutto il giorno che aspettavamo, e ieri avevamo anche finito tardi il doppio. Bisogna comunque adattarsi. Credo che la chiave di oggi era prendere subito in mano il gioco e toglierli il tempo, nel secondo set l’ho fatto un po’ peggio perché già dalla risposta ero lontana dal campo.