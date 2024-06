Friuli il Natisone in piena travolge 3 giovani sorpresi dalla violenza delle acque

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 1 giugno 2024) Proseguono senza sosta le ricerche dei tre ragazzi travolti il 31 maggiodel fiumea Premariacco (Udine), a sud di Cividale. Le speranze di ritrovarli in vita sono molto ridotte. Hanno fatto il giro dei media immagini e video che ritraggono i 3abbracciati l’uno all’altro in mezzo ai gorghi dell’acqua, in piedi, in attesa di qualcuno che venga a salvarli. Poco prima di essere travolti. I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte ma finora non è bastato. Secondo quanto riporta il TgCom24, i tresono due ragazze e un ragazzo. Si tratta di Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine e Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni faRomania per far visita ai genitori.