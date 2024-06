Finiscono fuori strada e si ribaltano due feriti in gravissime condizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Montieri (Grosseto), 1 giugno 2024 – Grave incidentele a Montieri. È successo intorno alle ore 19 sullaprovinciale Massetana all’altezza del Gabellino, dove un furgone è finitoe si è ribaltato. Il bilancio è di due uomini, uno di 53 e uno di 39 anni, in. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con diversi mezzi (ambulanze India Mise Massa Marittima, Blsd PA Sassofortino, Blsd PA Boccheggiano), e sono stati anche attivati l’elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 3. I due, entrambi con gravi politraumi, sono stati trasportati in codice 3 in ospedale. Il 53enne è stato portato da Pegaso 1 all’ospedale Careggi di Firenze. Il 39enne all’ospedale Cisanello di Pisa da Pegaso 3. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.