Finale a sorpresa | Borussia Dortmund di nuovo a Wembley per cancellare i brutti ricordi

(Di sabato 1 giugno 2024) Inutile girarci attorno: trovare ilindi Champions è una grande. In senso assoluto, perché è una squadra talentuosa ma non di certo completa e accreditata quanto altre rivali, a cominciare dal Real Madrid che la attende nell’atto conclusivo, ma anche all’atto pratico dell’osservazione di questa annata, in cui il BVB ha chiuso la Bundesliga al quinto posto ed è stato eliminato agli ottavi della Coppa di Germania. Come dottor Jekyll e mr. Hyde, però, i gialloneri hanno stupito tutti in Europa: prima superando un girone molto duro con Psg, Milan e Newcastle, riuscendoci chiudendo in prima posizione e di conseguenza garantendosi un sorteggio maggiormente morbido agli ottavi. Prima il Psv, poi l’Atletico Madrid, quindi il Psg, tutte sono cadute al cospetto della formazione di Terzic, che gioca un calcio moderno, aggressivo, mai però dogmatico.