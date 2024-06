Film al cinema | le nuove uscite nel mese di giugno 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 1 giugno 2024) Ben ritrovati amici cinefili. Anche ildici offre diverse prime visioni interessanti. Per gli amanti del genere horror, molto atteso The Watchers, diretto da Ishana Shyamalan, il quale, racconta la storia di Mina, bloccata in una foresta nell’Irlanda Occidentale. Dopo aver vagato a lungo, scova un rifugio nel quale rimane intrappolata insieme a tre persone sconosciute e ogni notte che passerà al suo interno, verrà perseguitata da strane creature. Per chi ama id’azione, torna il mitico Will Smith nel quarto capitolo della saga di Bad Boys: Ride or Die, un titolo che promette adrenalina. Un’indagine sulla corruzione all’interno della polizia di Miami porterà i detective Lowrey e Burnett in un vortice dal quale sarà molto difficoltoso uscire.