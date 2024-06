Equitazione Nations Cup Millstreet 2024 | Nuova Zelanda in testa dopo il salto ostacoli precipita l’Australia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Il secondo segmento della seconda tappa dellaCupdi completo, in corso di svolgimento a, è andato ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nella prova di. A passare inalla graduatoria è la, con lo score di 100,3 penalità, mettendosi alle spalle gli Stati Uniti, a 107,2 e ora secondi, e i padroni di casa dell’Irlanda, terzi a 107,8, entrambe le nazioni in rimonta, mentre a scivolare sul fondo della classifica sono, quarta a 108,2 e la Gran Bretagna, quinta a 109,2. Domani terzo e ultimo segmento, ci si gioca tutto nella prova di cross country che deciderà le posizioni sul podio. Ci si attende tante evoluzioni in un percorso che certamente non sarà facile: conferme o rovesciamenti? La parola alle amazzoni ai cavalieri e ai loro splendidi cavalli.