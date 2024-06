Derby del Valdarno Daspo per quattro tifosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Arezzo, 1 giugno 2024 –, tre della Sangiovannese e uno del Montevarchi sono stati sottoposti ada parte della questura di Arezzo. Il provvedimento scaturisce dal cosiddetto 'del’ tra Montevarchi e Sangiovannese, giocatosi l'8 ottobre 2023 allo stadio Brilli-Peri, valevole per il campionato di calcio di serie D. In quell'occasione, spiega la polizia in una nota, si verificarono alcuni momenti di tensione, sia nelle fasi precedenti che in quelle successive allo svolgimento dell'incontro. Il servizio di ordine pubblico consentì di impedire che le due tifoserie, "animate da storica e accesa conflittualità, giungessero allo scontro fisico anche se si registrarono a più riprese lanci di petardi non autorizzati e tentativi da parte di entrambe le tifoserie di forzare il dispositivo di sicurezza”.