Conte richiesta a sorpresa al Napoli | cambia tutto per i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) Antoniosi appresta a diventare il prossimo allenatore del. Il tecnico salentino ha già avanzato una primaalla società. Nella serata di ieri è arrivato l’HERE WE GO di Fabrizio Romano circa l’approdo di Antoniosulla panchina del. Idelora attendono solamente il comunicato ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis sull’ingaggio del tecnico salentino. In città intanto si è riacceso l’entusiasmo tra iproprio per la notizia dell’approdo di Antoniocome allenatore. Intanto il tecnico ha già avanzato una primaalla società. Primadi Antonioal: novità che sconvolge iIn casasi è riacceso parzialmente l’entusiasmo dopo che sono stati sanciti tutti gli accordi tra la dirigenza ed Antonioper il ruolo di allenatore.