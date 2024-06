Fonte : ildenaro di 1 giu 2024

it. “Essere la prima donna in Campania a raggiungere tali vette è un motivo di orgoglio non solo per la regione, ma per tutta l’Italia. È fondamentale mettere in luce l’importanza della ricerca scientifica e dell’innovazione, e sono felice di farlo rappresentando l’Università degli Studi di Napoli Federico II che quest’anno compie 800 anni, rafforzando la posizione dell’Italia nel panorama scientifico mondiale”, commenta Annamaria Colao, professore ordinario di Endocrinologia e direttore dell’Unità Organizzativa Complessa di Endocrinologia presso l’Azienda Universitaria Policlinico “Federico II” di Napoli e titolare della Cattedra Unesco per l’Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile dopo la notizia del suo inserimento nella Top 5 mondiale delle scienziate medico.

Annamaria Colao nella Top 5 mondiale delle scienziate in campo medico