10 minuti a terra poi il sangue L’ex Grande Fratello di corsa in ospedale | cosa è successo e come sta

(Di sabato 1 giugno 2024) Tanta paura perconcorrente del: il vuoto, ile poi lain. Ha raccontato tutto via social facendo preoccupare e non poco il suo pubblico, che ha visto una foto del pavimento con delle chiazze rosse.gieffina ha poi rivelato di aver perso i sensi e di essere stata in: “In queste ore sono successe un po’ di cose. La presentazione l’ho finita. Nel mentre però ho perso i sensi per un po’ e sbattuto forte contro le scale”. “Sono stata intutto il giorno, ora mi hanno dimessa e nei prossimi giorni ho da stare attenta a determinati sintomi. Ma tranquilli, sto meglio“, ha continuato. Poi, qualche ora dopo, ha spiegato nel dettaglio quello che è. In breve ha avuto un malore, è caduta a, dove è rimasta per circa 10prima di raggiungere la clinica a bordo di un taxi.