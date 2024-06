1 giugno la festa dei genitori che non c’è | due su tre si sentono esauriti e soli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Firenze, 12024 – “Essere disponibili e operativi 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, domenica, feste, Natale e Pasqua compresi; con un’infinità di straordinari e notti totalmente in bianco non pagate; senza alcuno stipendio, né contributi, né ferie per anni”. Se qualcuno mettesse un annuncio di lavoro di questo tipo, nessuno si sognerebbe mai e poi mai di candidarsi. Eppure è quello a cui ogni mamma e ogni papà vanno incontro, peraltro felicemente, quando mettono al mondo un bambino. Ma se da una parte avere un figlio resta la cosa più bella del mondo, dall’altra non è certo tutto rose e fiori. Il risultato? Un'epidemia ditudine ed esaurimento psicofisico sta dilagando tra i, che lamentano mancanza di supporto nell'assolvere alle loro responsabilitàali.