Schianto mortale del Flixbus, autista condannato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) A metà dicembre 2018 Nicoletta Nardoni, trentasettenne di Mozzate, aveva preso un, partito da Genova e diretto a Dusseldorf, in Germania, per andare a fare visita al padre. Era morta alle porte di Zurigo, dove quel bus si era schiantato contro un muro. Ieri il Tribunale Distrettuale di Zurigo haa due anni di reclusione, con pena sospesa, l’– un italiano di 63 anni – che guidava il, il cuicontro la barriera di protezione autostradale era costato la vita anche a undi Genova e causato 40 feriti. Quel giorno sull’autostrada si era abbattuta una violenta nevicata, che aveva ghiacciato il fondo stradale: l’incidente era avvenuto alle 4.15 di notte, mentre tutti dormivano. L’imputato non era presente al processo, dispensato per motivi psichici subentrati successivamente a quella tragedia.