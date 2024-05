Puzzate scendete dal volo tre afroamericani fanno causa all’American Airlines | Messi in imbarazzo e umiliati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Fatti scendere dall’areo per le lamentele sull’odore da parte di un assistente di. È la denuncia fatta da treche hanno fattoalla Americanper il trattamento ricevuto su un, risalente al 5 gennaio scorso, da Phoenix, in Arizona, a New York. Secondo la denuncia dei tre are l’allontanamento sarebbe stata la lamentala di uno degli assistenti di, bianco, sull’odore di un passeggero afroamericano. Come riporta la Bbc, i tre non erano seduti insieme e non si conoscevano: tutti i passeggeri di colore, secondo i racconti, sono stati allontanati dall’aereo. “L’Americanci ha individuato per il fatto di essere neri, ci ha messo ine ci ha umiliato“, hanno dichiarato gli uomini in un comunicato diffuso il 29 maggio.