LIVE Fognini-Paul Roland Garros 2024 in DIRETTA | programma fermo Un match in agenda prima del duello fra l’azzurro e l’americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Aggiornamento in corso: non si riprenderà a giocaredelle 15.45. 14.23 Prossimo aggiornamento con un’eventuale ripresa del gioco fissata per le 15.15. 14.09nuovamente interrotto: purtroppo la pioggia è tornata a interessare i campi esterni del comprensorio del. 14.03 A breve sul campo 8 inizierà il recupero delfemminile tra la canadese Leylah Fernandez e la cinese Wang. Si ricomincerà nel primo set dal punteggio di 5-3 per la nordamericana, che avrà subito a disposizione il servizio per chiudere il primo parziale. 14.02a Badosa in questo momento ha chiuso ilcontro Yulia Putintseva aggiudicandoselo complessivamente con lo score di 4-6, 6-1, 7-5.