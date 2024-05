LIVE Darderi-Griekspoor Roland Garros 2024 in DIRETTA | pioggia a Parigi sessione interrotta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 Arriva nuovamente laad interrompere il programma del. Anastasia Potapova era sul punto di servire per il match contro Viktoria Golubic, poi sarebbe iniziata la sfida tra Lucianoe Tallon. 11.35 Buongiorno a tutti, benvenuti alladel match tra Lucianoe Tallon, secondo turno del. L’azzurro e l’olandese saranno il secondo match del campo 2: al momento si stanno sfidando Viktoria Golubic ed Anastasia Potapova, con la seconda che ha appena vinto la prima frazione con un netto 6-2. Buongiorno a tutti e benvenuti alladel match tra Lucianoe Tallon, valido per il secondo turno del