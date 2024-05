Casapulla al voto | Gianluca Sarogni in campo con Noi ci Siamo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 30 maggio 2024). Imprenditore nel settore immobiliare, attivo da circa venti anni con diversi uffici dislocati sul territorio della provincia di Caserta,si candida per la prima volta al consiglio comunale di, nella lista ‘Noi ci’ capeggiata da Ferdinando Bosco. «Quella di quest’anno – afferma– sarà la mia prima esperienza elettorale, anche se già in passato ho partecipato attivamente ad altre campagne al fianco di amici. Questa volta ho deciso di scendere inpersonalmente perché ritengo che, ad un certo punto della propria vita, ciascuno debba fare qualcosa per gli altri; attraverso la buona politica sicuramente si può raggiungere questo obiettivo. La mia esperienza professionale mi ha permesso di capire cosa significa fare squadra e lavorare in gruppo con impegno».