Atletica Jacobs stasera in gara ad Oslo! Avversari n di corsia dove vederlo in tv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Marcelldeve rapidamente dimenticare l’opaca prestazione offerta a Ostrava (10.19 un paio di giorni ga) e questa sera tornerà in azione, cimentandosi sui 100 metri a(Norvegia), sede della sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il Campione Olimpico, che aveva aperto la stagione con le confortanti uscite di Jacksonville (10.11) e Roma (10.07), ha compiuto un passo indietro in Repubblica Ceca e ora deve prontamente riemergere, dando un chiaro segnale a otto giorni dall’inizio degli Europei di Roma. Il velocista lombardo, che correrà in5, sarà chiamato a fornire uno squillo di rilievo in vista del tentativo di difesa del titolo continentale. Occorrerà combinare la buona partenza di Ostrava con il lanciato di Roma per trovare un riscontro cronometrico di rango e tornare a sognare.