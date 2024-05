X Factor 2024 | Giorgia al timone della nuova edizione torna Manuel Agnelli Achille Lauro Jake La Furia e Paola Iezzi new entry in giuria

Fonte : tpi di 29 mag 2024

Torna Manuel Agnelli, mentre debuttano tre nuovi giudici. Le registrazioni delle prime Audizioni prenderanno il via giovedì 6 e venerdì 7 giugno, all’Allianz Cloud di Milano mentre il programma, come detto, andrà in onda a settembre. L’edizione 2024 potrebbe essere l’ultima in onda su Sky. Si tratta di Jake La Furia, Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, e Achille Lauro.

