Inutile farsi illusioni sulle pensioni anticipate

(Di mercoledì 29 maggio 2024) C’è poco da sperare sul fronte dellein Italia. In particolare non bisogna. Tutti – o quasi – speriamo che la legge Fornero venga cancellata il prima possibile per riuscire ad accedere alla pensione prima dei 67 anni. ma secondo gli esperti di previdenza sociale, non bisogna: la strada è ancora lunga e tutta in salita. Pessime notizie riguardo le/Cityrumors.itSperavamo tutti in una cancellazione definitiva della legge Fornero già con la legge di Bilancio 2024. Purtroppo la mancanza di risorse economiche non lo ha reso possibile ma il Governo di Giorgia Meloni continua ad assicurare che, andare oltre la Fornero, resta uno dei principali obiettivi di legislatura dell’Esecutivo.