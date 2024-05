Milan Fonseca allenatore? Ecco cosa lo aspetta già a partire dall’estate

(Di martedì 28 maggio 2024) Paulo, in procinto di diventaredelal posto di Stefano Pioli, non avrà vita semplice al suo impatto in rossonero.

Calciomercato Milan , Emerson Royal piace molto alla dirigenza rossonera ma Paulo Fonseca spinge per l’arrivo del suo pupillo Tiago Santos… Calciomercato Milan , l’alternativa a Emerson Royal è Tiago Santos: il pupillo di Fonseca View this post on Instagram A ... dailymilan

Il Milan sembra andare deciso sulla sua strada, quella che porta a Paulo Fonseca . Il nome dell’allenatore portoghese non ha scaldato la tifoseria anzi, ha generato non poche polemiche . Il rischio di un Lopetegui bis è dietro l’angolo e la società non può permettersi di bocciare l’ennesimo ... calcioweb.eu

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... calcionews24

Il turco è in scadenza di contratto. Potrebbe ritrovare Fonseca in rossonero: "Con lui ho sviluppato un calcio più maturo" - Il turco è in scadenza di contratto. Potrebbe ritrovare fonseca in rossonero: "Con lui ho sviluppato un calcio più maturo" - Il 26enne non lascia indifferenti vari club, tra cui il milan promesso a fonseca: "Un allenatore – spiega Yazici – che apprezzo molto, perché mi ha dato fiducia e mi ha insegnato molte cose. Mi piace ... gazzetta

Milan, Fonseca allenatore Dovrà dimostrare subito grande forza d'animo - milan, fonseca allenatore Dovrà dimostrare subito grande forza d'animo - Un addio annunciato dà qualche speranza a numerosi tifosi rossoneri, che sperano in una scelta diversa da fonseca per la panchina. Prima di milan-Salernitana c’è stato… Leggi ... informazione

Nuovo bomber con la clausola: 40 milioni e via libera Roma - Nuovo bomber con la clausola: 40 milioni e via libera Roma - Il milan ha intenzione di fornire a fonseca un centravanti non soltanto in grado di buttare la palla oltre la linea della porta, ma anche e soprattutto propenso alla tessitura di complesse trame ... asromalive