Lega non basta conflitto di attribuzione ora norma su balneari

(Di martedì 28 maggio 2024) "È giusto da un punto di vista formale sollevare ildima, nei fatti, il Parlamento deve riappropriarsi delle sue prerogative costituzionali: non possiamo dere al Consiglio di Stato ma è nostro dovere dare risposte certe". Così il capogruppo dellaal Senato, Massimiliano Romeo, all'indomani dell'iniziativa avviata da FdI alla Camera. "Per aiutare il settore balneare serve unachiara - aggiunge Romeo -. Lo abbiamo detto più volte e ora, con un emendamento presentato al dl Coesione, laintende ribadire la necessità di intervenire presto con un provvedimento per fare chiarezza". .

Un intervento della Corte costituzionale, su richiesta della Camera, per stabilire che sulle concessioni balneari deve essere il Parlamento a decidere, e non i giudici. Lo ha chiesto Tommaso Foti, Fratelli d'Italia, in una lettera in cui ha criticato l'ultima sentenza del Consiglio di Stato : ... fanpage

Lega, non basta il conflitto d'attribuzione, ora la norma sui balneari - "È giusto da un punto di vista formale sollevare il conflitto di attribuzione ma, nei fatti, il Parlamento deve riappropriarsi delle sue prerogative costituzionali: non possiamo delegare al Consiglio

Balneari, Fratelli d’Italia chiede alla Camera di aprire un conflitto con il Consiglio di Stato - Balneari, Fratelli d’Italia chiede alla Camera di aprire un conflitto con il Consiglio di Stato - Concessioni balneari a gara come impongono tre normative, lo ha stabilito il Consiglio di Stato e sono illegittime le proroghe per gli esercenti. A seguito d ... etrurianews

