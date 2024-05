Investito dal trattore muore agricoltore 89enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024)schiacciato dalun anziano contadino in pensione con la passione dell’agricoltura. L’incidente mortale è accaduto ieri nel primo pomeriggio a Casina, in località Moncasale. A perdere la vita per infortunio Savino Costoli, di 89 anni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Casina e i funzionari della Medicina del Lavoro per i rilievi di legge. Inutile l’intervento dei sanitari della centrale del 118 Emilia Ovest in quanto per l’, vittima del consistente schiacciamento causatogli dal mezzo meccanico, non c’era più nulla da fare. Il medico di servizio ha solo potuto constatare il decesso. L’infortunio agricolo mortale è accaduto nel primo pomeriggio in un campo agricolo di Moncasale di Casina.