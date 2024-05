Con la moto contro un palo | 21enne gravissima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Èlasammarinese coinvolta nel terribile incidente avvenuto l’altro ieri a Verucchio, sulla collina del Ventoso, vicino al confine con San Marino. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata al ’Bufalini’ di Cesena, dove è stata portata in elicottero dopo le prime cure ricevute sul posto. Fino a ieri sera purtroppo le sue condizioni erano ancora molto gravi: la giovane lotta tra la vita e la morte. L’incidente è avvenuto verso le 16 di domenica. Per cause ancora da chiarire, laha perso illlo della sua, un modello di motard (usato anche per strade sterrate) ed è finitaundella segnaletica stradale. Dopo il terribile impatto la giovane è andata in arresto cardiaco. Per sua fortuna un medico anestesista, che passava di lì in quel momento, si è subito fermato e l’ha soccorsa praticandole il massaggio cardiaco per diversi minuti.