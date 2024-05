Urto in scooter con il bordo di un'aiuola a Trieste: 70enne morto nell'incidente davanti alla moglie - Urto in scooter con il bordo di un'aiuola a trieste: 70enne morto nell'incidente davanti alla moglie - Un uomo di 70 anni è morto domenica 26 maggio, a trieste, a causa di un incidente stradale in scooter. Alla base della tragedia ci sarebbe l’urto con il bordo di un’aiuola, che avrebbe portato il ... notizie.virgilio

Trieste, incidente in piazza Volontari Giuliani: 60enne si schianta col suo scooter e muore - trieste, incidente in piazza Volontari Giuliani: 60enne si schianta col suo scooter e muore - A causa dell’alta velocità un uomo di 60 anni è deceduto oggi 26 maggio 2024 a trieste. Mentre si avvicinava a bordo del suo scooter a piazza Volontari Giuliani, il 60enne ha urtato il bordo di ... tag24

Incidente mortale a Trieste, perde la vita un uomo di 70 anni - Incidente mortale a trieste, perde la vita un uomo di 70 anni - Il suo scooter ha urtato il cordolo della rotonda di Piazza Volontari Giuliani. Inutile il tentativo dei sanitari di rianimarlo ... rainews