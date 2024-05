Appunti di Giorgia è unica TeleMeloni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 25 maggio 2024) 15.30 La premier Meloni torna sui social con Glidi. "Però ho deciso di ribattezzarli '', perché questa è l'che esista. Il resto sono fake news di una sinistra abituata a occupare la televisione e pensa che gli altri siano come lei". E' l'occasione per chiamare in causa la segretaria del Pd Schlein."Ha detto che in questo anno e mezzo il governo ha cancellato la libertà delle persone.Dica con chiarezza quali sono le libertà che avremmo cancellato. La libertà è stata sempre limitata dalla sinistra".