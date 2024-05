Il colpo di pistola fatale Ultimo saluto all’agente Il cordoglio di due paesi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sarà lutto cittadino domani a Gropello Cairoli per i funerali di Christian Rovida, l’agente ventiduenne della Polizia locale di Mortara morto venerdì della scorsa settimana, colpito al cuore da unpartito dalla suad’ordinanza impugnata dalla fidanzata diciannovenne. La cerimonia funebre è prevista per le 15 nella chiesa parrocchiale. La camera ardente è stata allestita presso l’agenzia di pompe funebri di Garlasco e sarà aperta dalle 8.30. Lutto cittadino anche a Mortara, dove il giovane aveva iniziato a lavorare a luglio 2023. L’episodio, i cui contorni non sono stati del tutto chiariti, è avvenuto nella stanza di Christian Rovida, al secondo piano della villetta di via Nuvolari in località Cielo Alto, dove viveva con la famiglia. Venerdì scorso l’agente aveva smontato dal servizio ed era tornato a casa prima di riprendere il turno nel tardo pomeriggio e ne aveva approfittato per incontrare la fidanzata, una studentessa di 19 anni di Trivolzio.

Roma, 23 maggio 2024 - Una donna è stata colpita da un colpo di pistola mentre si trovava in auto all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova a Roma. Si tratta di una 65enne, trasportata in codice rosso in ospedale. quotidiano

Rapina alla gioielleria del corso di Porto Recanati: in cinque sotto accusa dal Gup - Rapina alla gioielleria del corso di Porto Recanati: in cinque sotto accusa dal Gup - PORTO RECANATI - Rapina in gioielleria, in cinque finiscono dal Gup. Il raid era stato messo a segno il 7 aprile 2022 nella gioielleria Pensieri felici di Porto Recanati, nel centralissimo ... corriereadriatico

Far West nel quartiere Prenestino a Roma, resta ferita un’anziana calabrese - Far West nel quartiere Prenestino a Roma, resta ferita un’anziana calabrese - Gravissima una donna di 81 anni originaria di Reggio, colpita in auto da un proiettile vagante durante una sparatoria. Indaga la polizia ... corrieredellacalabria

