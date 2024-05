Allenamento e dieta di Lando Norris - che si fa un pollo teriyaki prima di scendere in pista

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2024)è senza dubbio l'uomo del momento in Formula 1. Persino più di Max Verstappen, di cui è grande amico, visto che le vittorie dell'olandese non fanno più notizia. Fa notizia, semmai, quando perde, ed è quanto capitato a Miami, dove a metterlo in riga ci ha pensato proprio, che in Florida ha anche conquistato il suo primo successo in Formula 1. Un successo storico, lui che in passato era già arrivato ben otto volte secondo e che sognava finalmente di mettere fine alla maledizione del primo posto. Ce l'ha fatta, andando vicinissimo alla vittoria anche a Imola, dove ha chiuso alle spalle di Verstappen per soli sette decimi dopo una grande rimonta nel finale. Vediamo come andrà domenica a Monte-Carlo. L'diCome tutti i piloti, l'disi divide tra il pre-campionato e i mesi in cui si disputano le gare. Così, nei periodi invernali di stacco dalle corse,mette le basi per l'intera stagione, lavorando su carichi pesanti per rafforzare la muscolatura, specialmente quella del collo e delle braccia, le zone del corpo maggiormente interessate dalle sollecitazioni pazzesche cui sono sottoposti i piloti quando guidano una Formula 1.